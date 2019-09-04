Москва, , 20:28 — REGNUM Народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Навального и поддержать кандидатов в депутаты Московской городской Думы, которые готовы к конструктивному диалогу с горожанами. Об этом сообщила газета «Аргументы и Факты».

Свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы, пояснил Василий Лановой, он составил, руководствуясь тем, что уличная оппозиция объявила этих людей «провластными». Но, по его мнению, москвичи умнее, и они не захотят идти на поводу у тех, кто навязывает им и диктует свою волю.

«Знаю, что эти люди работают для страны, для Москвы. А что там кто-то диктует, меня совершенно не интересует», — заявил прославленный артист.

В свою очередь «Российская газета» публикует полный список кандидатов, достоныйных избрания в МГД по мнению Василия Ланового:

Избирательный округ №1: ЗелАО — Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.

Избирательный округ №2: СЗАО — Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.

Избирательный округ №3: СЗАО — Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Избирательный округ №4: СЗАО — Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.

Избирательный округ №5: СЗАО — Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.

Избирательный округ №6: САО — Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.

Избирательный округ №7: САО — Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.

Избирательный округ №8: САО — Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.

Избирательный округ №9: САО — Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.

Избирательный округ №10: СВАО — Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.

Избирательный округ №11: СВАО — Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.

Избирательный округ №12: СВАО — Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково.

Избирательный округ №13: СВАО — Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.

Избирательный округ №14: СВАО — Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.

Избирательный округ №15: ВАО — Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев. Измайлово.

Избирательный округ №16: ВАО — Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №17: ВАО — Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №18: ВАО — Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.

Избирательный округ №19: ВАО — Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского.

Избирательный округ №20: ВАО — Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков и Выхино-Жулебино.

Избирательный округ №22: ЮВАО — Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.

Избирательный округ №23: ЮВАО — Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.

Избирательный округ №24: ЮВАО — Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Избирательный округ №25: ЮВАО — Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.

Избирательный округ №26: ЮАО — Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №27: ЮАО — Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №28: ЮАО — Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №29: ЮАО — Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.

Избирательный округ №30: ЮАО — Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Избирательный округ №31: ЮАО — Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина.

Избирательный округ №32: ЮАО — Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №33: ЮЗАО — Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №34: ЮЗАО — Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзина, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №35: ЮЗАО — Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый Стан.

Избирательный округ №36: ЮЗАО — Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.

Избирательный округ №38: ТиНАО — Козлов Александр Михайлович, районы части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №39: ТиНАО — Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №40: ЗАО — Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.

Избирательный округ №41: ЗАО — Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №42: ЗАО — Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №44: ЦАО — Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

Избирательный округ №45: ЦАО — Касамара Валерия Александровна, районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.

Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.