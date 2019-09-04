Минск, , 20:13 — REGNUM Представители украинских властей на заседании контактной группы в Минске предложили Российской Федерации вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 сентября, заявила пресс-секретарь полномочного представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она заявила, что СЦКК — это двусторонний росскийско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня и его было бы неплохо сохранить.

«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — написала Олифер на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что украинская сторона систематически не соблюдает условия ни одного из ранее объявленных перемирий. Украинские боевики имеют нормы по прострелам от своих западных кураторов, которые контролируют, чтобы на линии фронта обстановка всегда была напряженной. Все заявления киевских властей о якобы намерении соблюдать режим прекращения огня не имеют под собой реальной почвы.