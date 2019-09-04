Сана, , 19:54 — REGNUM Просаудовское правительство Йемена опровергло информацию ряда СМИ о том, что оно участвует в непрямых переговорах в Джидде с повстанцами из Переходного совета Южного Йемена. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 сентября, советник министра информации просаудовского правительства Мухтар ар-Рахби.

Напомним, ранее арабские СМИ сообщили, что просаудовскуое правительство Йемена якобы начало непрямые переговоры в саудовской Джидде с представителями Переходного совета Южного Йемена.

«Никаких прямых или непрямых переговоров с совершившими переворот сепаратистскими группировками не ведется», — сказал ар-Рахби в интервью РИА Новости.

Напомним, что в Йемене уже несколько лет не утихает гражданская война. На севере страны господствуют хуситы — шиитское движение, которое борется за независимость Йемена и пытается выгнать из страны саудовских сателлитов и оккупационные войска.

Также в Йемене есть просаудовское правительство, которое признают в качестве законного многие страны. Однако недавно в Южном Йемене местные племена подняли восстание за независимость своего региона.