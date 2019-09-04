Москва, 4 сентября 2019, 19:52 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поздравление Польше по случаю годовщины начала Второй мировой войны от президента США Дональда Трампа.
«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что хочет «просто хочу поздравить Польшу» в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, отметив, что «это великая страна с замечательными людьми».
Ранее глава Белого дома отменил своё участие в памятных мероприятиях в Варшаве в связи с приближением урагана «Дориан» к территории Соединённых Штатов.
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