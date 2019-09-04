Москва, , 19:52 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поздравление Польше по случаю годовщины начала Второй мировой войны от президента США Дональда Трампа.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что хочет «просто хочу поздравить Польшу» в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, отметив, что «это великая страна с замечательными людьми».

Ранее глава Белого дома отменил своё участие в памятных мероприятиях в Варшаве в связи с приближением урагана «Дориан» к территории Соединённых Штатов.

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