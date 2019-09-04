Становлянский р-н, , 19:45 — REGNUM Один из кандидатов на пост главы администрации Липецкой области Сергей Токарев (КПРФ) 4 сентября попал в отделение полиции во время встречи с избирателями, сообщил портал Most.tv.

Депутат встречался с жителями Становлянского района, и во время мероприятия на встрече появились полицейские. По их информации, Токарев мог проводить несанкционированный митинг. Давать объяснения депутат отправился в участок, а затем отправился дальше на рабочую встречу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кроме депутата облсовета Сергея Токарева на пост главы региона претендуют депутат облсовета Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), начальник Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России Андрей Григорьев («Патриоты России»), врио главы региона Игорь Артамонов («Единая Россия»), директор ООО «СТД — ДЕВЕЛОПМЕНТ» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации») и генеральный директор ООО «ТОПАЗ» Андрей Плотников («Коммунисты России»).

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