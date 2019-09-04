Хеврон, , 19:45 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал первым главой израильского правительства, который выступил в городе Хевроне с публичной речью. Выступление состоялось сегодня, 4 августа, в ходе мемориальной церемонии по случаю годовщины беспорядков 1929 года, когда в ходе столкновений с арабами были убиты 67 евреев.

Напомним, что город Хеврон, расположенный в южной части Западного берега реки Иордан, поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых горячих точек ближневосточного конфликта. Дело в том, что согласно Торе, в самой древней части Хеврона похоронены праотцы еврейского народа — Авраам, Ицхак и Яков, а также их жены.

Нетаньяху заявил, что он очень гордится тем, что его правительство год назад приняло решение начать строительство еврейского квартала в Хевроне.

«Мы также занимаемся другими важными вопросами, например касательно доступности пещеры праотцов», — подчеркнул он.

Глава израильского правительства заявил, что евреи не собираются никого изгонять из Хеврона, но и их больше никто не выгонит.

«Мы не чужаки в Хевроне, мы останемся здесь навсегда», — сказал Нетаньяху.