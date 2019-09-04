Москва, 4 сентября 2019, 19:41 — REGNUM В «Единой России» предложили Министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки Партии «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива».
Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчетных документов для педагогов, в который должны войти: учет успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала); поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается минимизировать количество отчетов и их формы.
Координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по ее словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остается только 13%.
Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Участие в обсуждениях, посвященных мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества. Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в Центральный исполком партии поступило более 5 тыс. предложений по уменьшению «бумажной» нагрузки на преподавателей.