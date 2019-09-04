Киев, , 19:34 — REGNUM Страны-члены Европейского союза пришли к соглашению о продлении санкций против России, сообщил 4 сентября экс-президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter.

По мнению Порошенко, это является подтверждением «надёжности фундамента единства с Украиной», построенного в период его президентства.

«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.

Порошенко выразил благодарность «европейским партнерам» за их «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности» Украины, однако не пояснил, каким образом это может изменить позицию России, на которую санкции никак не повлияли за все пять лет с момента их введения.

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