Вашингтон, , 19:22 — REGNUM За срыв финансовых операций иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) США готовы выплатить награду в сумме до $15 млн, заявил 4 сентября на пресс-конференции спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, награда за финансовые диверсии против КСИР будет выплачена из фондов программы Госдепа по борьбе с терроризмом.

При этом Брайан Хук признал, что такой шаг Вашингтона является беспрецедентным и носит исторический характер.

«Мы объявляем о вознаграждении в размере до $15 млн для любого, кто поможет нам подорвать финансовые операции КСИР и сил «Аль-Кудс», — сказал Хук.

«Мы предприняли такой шаг, потому что КСИР действует в большей степени как террористическая организация, нежели правительственная», — добавил спецпредставитель США.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Вашингтон внёс Корпус стражей Исламской революции и «Аль-Кудс» в перечень террористических организаций, мотивируя это решение поддержкой, оказываемой этими структурами движениям ХАМАС и «Хезболла».

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