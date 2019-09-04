4 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Динамика грузинских политических перемен волнообразна. Только опомнились от сумасбродных июньских акций протеста, как уходит в отставку премьер-министр, меняется министр обороны, а парламент учреждает рабочую группу по конституционной реформе.

Авигдор Эскин, , 19:12 — REGNUM Динамика грузинских политических перемен волнообразна. Только опомнились от сумасбродных июньских акций протеста, как уходит в отставку премьер-министр, меняется министр обороны, а парламент учреждает рабочую группу по конституционной реформе. Правительство Грузии с олигархом Иванишвили во главе обещали ещё в июне перейти к выборам 2020-го года на партийную пропорциональную систему, отказавшись от смешанного пути выдвижения кандидатов, когда половина парламента избиралась в мажоритарных округах.

Флаг Грузии

Казалось, что июньская смута приведёт к ужесточению настроений по отношению к России. Однако мы наблюдаем обратную тенденцию. То уходящий премьер-министр, то мэр Тбилиси, то заместитель министра иностранных дел делают конструктивные заявления в адрес России. Все они носили более экономический характер, нежели политический. Но в нынешних условиях даже разумные заявления об укреплении экономического сотрудничества имеют несомненное политическое значение.

Некоторые объяснят это экономическими затруднениями вследствие отмены прямых рейсов в Россию, другие укажут на очевидную индифферентность Запада и США к как бы антироссийским беспорядкам в июне. Скорее, перед нами совокупность факторов, направляющих Грузию к новой политике.

Объявление министра внутренних дел Георгия Гахарии следующим главой правительства была представлена прямыми и косвенными наследниками Саакашвили в Грузии как победу пророссийских сил. Напомним, что одним из главных требований демонстрантов в июне было смещение Гахарии с поста министра внутренних дел. А тут не просто не сместили, но повысили. Главным человеком в Грузии остаётся олигарх Иванишвили. Однако формально первым лицом государства становится Георгий Гахария.

Опыт шести лет властвования Иванишвили показывает, что не стоит ждать изменения курса политики Грузии, отличающейся застойным бездействием. Это означает бессменное противостояние России на всех международных форумах, но также — развитие экономического сотрудничества с ней. К этому стоит прибавить фактор неоспоримо доброжелательного отношения к российским туристам в Грузии.

Можно бы предположить, что Георгий Гахария на посту премьер-министра и Ираклий Гарибашвили на посту министра обороны могли бы стать серьезными партнерами для конструктивных переговоров с Россией. Однако едва ли стоит надеяться на продвижение в политической сфере при созданной олигархом Иванишвили системе. Весь механизм управления сводится к сохранению фронтального статуса кво при помощи финансовых рычагов и административного ресурса. Такая заскорузлость не позволяет начать серьезный диалог по урегулированию территориального конфликта и по восстановлению дипломатических отношений с Москвой. Более того, власти Грузии ни шагу не предприняли за последние годы для решения гуманитарных проблем грузинского населения Абхазии и Южной Осетии (Самачабло).

Невзирая на реалистичный пессимизм, мы отметим саму общественную тенденцию в Грузии.

Бидзина Иванишвили пришёл к власти на гребне общественного отторжения Саакашвили и его политики. Он располагал уникальными возможностями по смене курса на процветание Грузии, решения проблемы беженцев и урегулирования конфликта с Россией. Однако никаких значимых политических шагов он не предпринял. Едва ли можно ожидать сейчас «перестройки» в его сознании.

Тем не менее, при всей ожидаемой неэффективности нового правительства, последние перемены будут иметь важное положительное значение. Иванишвили и его советники прекрасно осознавали, что утверждение на главных государственных постах Гахарии и Гарибашвили будут восприняты радикальной оппозицией и значительной частью грузинского населения как победу идеи налаживания отношений с Россией. То есть, они пришли к выводу, что такое представление о них не будет помехой для удержания власти. В случае ожидаемого политического бездействия правящая верхушка попытается удержать экономику от коллапса и будет успокаивать избирателей тем, что прочие партии ещё хуже. Но общественный климат меняется на глазах.

В этом случае главным бенефициаром последних событий будет Нино Бурджанадзе с её партией «Единая Грузия». Она сможет существенно укрепиться в сложившихся условиях. Страна переживает экономический кризис, вызванный отменой прямых рейсов с Россией и общей атмосферой нестабильности. Нынешнее правительство несёт прямую ответственность за это. Как мы видим, оно оказалось неспособным уладить раздор. В этой атмосфере программа Бурджанадзе по диалогу с Россией может оказаться очень эффективной. Грузины попробовали житие в конфликте с Россией, вплоть до военных действий. Сейчас самое время попробовать другой путь. Он определённо принесёт меньше бед и лишений, чем путь Саакашвили.