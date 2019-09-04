Великий Новгород, , 19:08 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы, руководитель городского отделения КПРФ Ольга Ефимова написала заявление в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области по факту размещения на информационном стенде с кандидатами в депутаты Госдумы РФ по Новгородскому избирательному округу № 134 фотографии кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости» Ольги Ефимовой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, копии заявления опубликовал на своей странице в соцсети Facebook лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Не участвующая в выборах депутат Ольга Ефимова в заявлении указывает, что на информационном стенде фотография практически её полной тёзки, зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы Ольги Ефимовой повторяет её собственную «до степени смешения».

Депутат Ефимова отмечает, что фотография кандидата Ефимовой «возможно, даже переработана из моей с использованием метода фотошопа». В заявлении в СКР депутат Ольга Анатольевна Ефимова отмечает, что партия, выдвинувшая на выборы Ольгу Александровну Ефимову, повторяет в своём наименовании термин «коммунистическая», у кандидата — практически идентичная фотография и инициалы. Всё это, по её мнению, направлено на введение избирателей в заблуждение. Ефимова усматривает в происходящем признаки уголовного преступления по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

«Власть опять пускается во все тяжкие. На этот раз отличилась Новгородчина, где сегодня создан прецедент в истории юриспруденции России», — прокомментировал происходящее Геннадий Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородские коммунисты ранее уже высказывали возмущение по факту выдвижения «двойников» на выборы в Новгородской области.

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Напомним, на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ от Новгородской области претендуют девять человек: Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Довыборы депутата по новгородскому одномандатному округу № 134 пройдут 8 сентября 2019 года.

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