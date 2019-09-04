Гонконг, Китай, , 18:59 — REGNUM Протестующие в Гонконге отказались от компромисса с властями автономии и не поверили в уступки администрации, которые сегодня, 4 сентября, озвучила глава города Кэрри Лам.

Протесты в Гонконге (cc) Studio Incendo

Один из лидеров протеста — основатель и генеральный секретарь партии Demosisto Джошуа Вонг заявил, что протесты в городе будут продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят все требования демонстрантов.

Напомним, что Кэрри Лам объявила об отзыве злосчастного законопроекта об экстрадиции, рассмотрение которого и стало спусковым крючком протестов, а также предложила создать широкую платформу для обсуждения проблем в гонконгском обществе. Но на другие требования демонстрантов она ответила явным отказом.

Вонг заявил, что предложение Лам — слишком запоздало и явно недостаточно.

«Сегодняшний день не был победой, я понял, что мы не можем это так оставить», — заявил Вонг.

Напомним, что демонстранты требуют прекратить судебное преследование против них, прекратить квалифицировать их как бунтовщиков, провести независимое расследование действий полиции, ввести в Гонконге свободные всеобщие выборы и отозвать этот злосчастный законопроект об экстрадиции.