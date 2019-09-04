Гонконг, Китай, , 18:52 — REGNUM Глава администрации Гонконга Кэрри Лам пошла на уступки демонстрантам, которые устраивают акции протеста в городе уже 13 недель подряд. Лам заявила о принятии части требований демонстрантов в специальном телевизионном обращении сегодня, 4 сентября.

Лам заявила, что власти выполняют главное ребование демонстрантов — отзывают злополучный законопроект об экстрадиции, в случае принятия которого власти Гонконга могли выдавать подозреваемых континентальному Китаю.

Ранее Лам предлагала «бессрочную заморозку» рассмотрения этого законопроекта, но демонстранты считали это уловкой.

Также Лам объявила о создании специальной комиссии для рассмотрения «накопившихся в обществе проблем», ставших причиной протеста. Глава администрации признала, что в гонконгском обществе слишком много проблем, и они явно выходят за рамки спора вокруг закона об экстрадиции.

«После более чем двух месяцев беспорядков очевидно, что в обществе есть несогласие с политикой, которое выходит далеко за рамки закона об экстрадиции. Это касается стоимости жилья, проблем с землей, социальных лифтов, разрыва в доходах и многого другого», — сказала Лам.

Фактически это ответ на требование протестующих о введении всеобщего избирательного права в Гонконге. Лам сказала, что вопрос о всеобщем избирательном праве, конечно же, будет рассмотрен, но только после того, как «страсти улягутся».

Что касается требования демонстрантов создать комиссию по рассмотрению случаев полицейской жестокости, то здесь Лам, скорее, ответила отказом, сказав, что эти вопросом будет заниматься существующая Независимая комиссия по жалобам на действия полиции. Демонстранты не доверяют этой комиссии и считают, что она действует в интересах полиции.

Лам категорически отказалсь выпускать из тюрем ранее задержанных демонстрантов и заявила, что не будет отзывать свою классификацию демонстрации 16 июня как «бунта». Она лукаво заявила, что никакого юридического последствия эти слова не несут. Но демонстранты считают иначе. Дело в том, что по действующему в Гонконге законодательству участники массовых беспорядков могут получить до пяти лет тюрьмы, а участники «бунта» — до десяти.

Протестующие восприняли заявление Кэрри Лам в штыки и заявили, что не прекратят демонстрации до тех пор, пока власти Гонконга не выполнят все их требования.