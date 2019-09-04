Москва, , 18:45 — REGNUM Депутаты не поедут в Германию для встречи с Deutsche Welle, а будут обсуждать вопрос вмешательства во внутренние дела РФ только на территории РФ. Об этом журналистам заявил глава комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Ранее в Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы. Хоффманн пригласил Пискарева в Берлин или Бонн, чтобы обсудить вопрос.

В свою очередь по итогам заседания комиссии Пискарев заявил, что Госдума настаивает на участии Deutsche Welle в работе комиссии. В противном случае депутаты поднимут вопрос и лишении СМИ аккредитации в Госдуме. На это генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург сообщил, что издание готово к диалогу, но при этом «угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения».

"Если к «Немецкой волне» пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать. Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту», — заявил Пискарев.

По его словам, работа комиссии направлена на то, чтобы защищать закон и интересы РФ, а также не допускать открытых призывов граждан РФ участвовать в несанкционированных митингах в иностранных СМИ и посольствах. Поэтому и решать все эти проблемы необходимо на территории нашей страны.

«Все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации. А достопримечательности немецких городов мы осмотрим, когда будет время и подходящая ситуация», — отметил Пискарев.

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