Минск, , 18:36 — REGNUM Украина не приняла достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября, об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«По-прежнему не снята угроза «размывания» режима прекращения огня», — констатировал Грызлов.

По оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие, начатое 21 июля, продолжает в целом соблюдаться, сказал он, прошедшие полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за пять лет. Однако в конце августа был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня, указал политик.

«Несмотря на заявления Киева, с его стороны пока не принято достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня. Такие меры особенно необходимы в связи с началом учебного года», — полагает он.

Грызлов напомнил, что в течение лета, в том числе после заключения перемирия, имели место обстрелы школьных зданий в Донбассе со стороны ВСУ.

«Повторение таких обстрелов должно быть категорически исключено», — заявил Грызлов.

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