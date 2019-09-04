Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM На фоне военных манёвров НАТО Northern Coasts морская авиация Балтийского флота отработала воздушные бои на средних и малых высотах, сообщает 4 сентября пресс-служба Балтфлота.

Истребители Балтийского флота в ходе летно-тактического учения перехватили самолеты условного противника Минобороны России

В воздушных боях приняли участие не менее 15 истребителей Су-27, лётчики которых успешно уничтожили условного противника.

«В рамках лётно-тактического учения морской авиации Балтийского флота пилоты истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Northern Coasts в Балтийском море с участием более 40 кораблей и трёх тысяч военнослужащих заявлены как реакция альянса на территориальные претензии неназванной страны.

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