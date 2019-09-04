Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Вашингтон второй раз за текущую неделю ввёл дополнительные односторонние санкции по Ирану. Об этом сообщает 4 сентября пресс-служба министерства финансов США.

В чёрный список Вашингтона включены девять граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, а также 16 компаний и шесть нефтяных танкеров.

В числе прочих под санкции попали индийские компании Bushra Ship Management Private Limited и Vaniya Ship Management Private Limited, а также компания из ОАЭ Fourteen Star Ship Management.

Как передавало ИА REGNUM, накануне США ввели санкции против космических ведомств Ирана. Под ограничительные меры попали Исследовательский институт аэронавтики, Центр космических исследований и Космическое агентство Ирана.

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