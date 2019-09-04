Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В Ленинградской области на выборах муниципальных депутатов аппаратами КОИБ (автоматизированная обработка избирательных бюллетеней) оснастят «тревожные территории». Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский, передает корреспондентИА REGNUM.

«Не буду говорить «красные», но тревожные территории мы накрыли», — сказал Лебединский.

Всего в Ленобласти будут задействованы лишь 153 КОИБа, один запасной. Их разместят, в частности, на 21 избирательном участке Волховского муниципального района, включая Волхов и Новую Ладогу, где, как выразился Лебединский, идут «конкурентные, активные выборы».

Кроме того, КОИБы появятся во Всеволожском, Кингисеппском и других районах.

Из более 900 участков в 47 регионе около сотни начнут свою работу уже в 6−7 утра, чтобы нивелировать неудобства, связанные с отсутствием досрочного голосования в этом году.

Напомним, 8 сентября в Ленобласти состоятся муниципальные выборы, разыгрываются более 2 тыс. мандатов в местные советы. Всего было зарегистрировано более 4 тыс. 300 выдвиженцев.

По словам Лебединского, с 17 июня в избирком поступило 105 жалоб, из них 45 относились к регистрации кандидатов, около 20 — к предвыборной агитации.

По итогам было возбуждено лишь одно административное производство и привлечены к ответственности должностные лица Горбунковского сельского поселения, в частности, и.о. главы местной администрации оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Средства, которые до сих пор не оплачены, кстати. Считаю, это очень хороший пример того, что все должны работать в правовом поле», — сказал Лебединский.

В ходе предвыборной гонки суды рассмотрели 221 иск, из которых 153 — об отмене регистрации, поданные в попытке одних кандидатов помешать избраться другим.

«Думаю, что для такой большой муниципальной кампании это хороший показатель с точки зрения достаточно спокойного проведения судебных процессов», — считает председатель избиркома Ленобласти.

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