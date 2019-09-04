Киев, , 18:00 — REGNUM Украинские военно-морские силы совместно с румынским флотом начали военные речные учения Riverine-2019, сообщает 4 сентября пресс-служба ВМСУ.

Военные речные учения Riverine-2019 Flot2017.com

Учения проводятся на Дунае. В их рамках группы катеров должны выполнить ряд задач по обеспечению «безопасного судоходства на Дунае».

Стоит отметить, что пресс-служба ВМСУ воздержалась от объяснений, какая опасность неожиданно начала угрожать дунайскому судоходству.

Обе стороны задействовали мощные силы в лице трёх-четырёх катеров и одного вертолёта Ми-14.

«Защищать» судоходство планируется в течение трёх суток.

При этом министерство обороны Украины заявило, что эти учения позволят украинским военным приблизиться к стандартам НАТО.

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