Киев, 4 сентября 2019, 18:00 — REGNUM Украинские военно-морские силы совместно с румынским флотом начали военные речные учения Riverine-2019, сообщает 4 сентября пресс-служба ВМСУ.
Учения проводятся на Дунае. В их рамках группы катеров должны выполнить ряд задач по обеспечению «безопасного судоходства на Дунае».
Стоит отметить, что пресс-служба ВМСУ воздержалась от объяснений, какая опасность неожиданно начала угрожать дунайскому судоходству.
Обе стороны задействовали мощные силы в лице трёх-четырёх катеров и одного вертолёта Ми-14.
«Защищать» судоходство планируется в течение трёх суток.
При этом министерство обороны Украины заявило, что эти учения позволят украинским военным приблизиться к стандартам НАТО.
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