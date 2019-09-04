Иран осуществляет реализацию третьего этапа выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает 4 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление президента Исламской республики Хасана Рухани, распространенное государственным телеканалом IRIB TV.
Тегеран, 4 сентября 2019, 17:48 — REGNUM Несмотря на существенный прогресс на переговорах Тегерана с европейскими участниками ядерной сделки, окончательное соглашение, по словам лидера страны, пока не достигнуто. О конкретных деталях будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, что несмотря на односторонний выход США из СВПД, Иран и страны Европы настаивают на возвращении к полноценной реализации соглашения.