Москва, , 17:33 — REGNUM «Вечеринка» с участием лидеров несистемной оппозиции в день вынесения приговоров гражданам, совершивших нарушения на несанкционированных митингах, была, как минимум, абсолютно аморальной, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 сентября, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Соболь проводит импровизированный митинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в СМИ были опубликованы кадры «вечеринки» с участием Алексея Навального и Любовь Соболь, которая состоялась во вторник, в тот же день, когда суды вынесли приговоры большому количеству граждан за правонарушения, так или иначе связанные с несанкционированными акциями в Москве.

«Такое поведение как минимум абсолютно аморально. Веселились люди, которые бросили на баррикады граждан, совершивших там правонарушения и получивших довольно большие, хоть и совершенно справедливые, сроки. То, что у этих людей сломана жизнь — прямая вина Навального и Соболь. Автор

Как максимум можно предположить, что именно это и было предметом празднования: Навальный и Соболь радовались именно тому, что им удалось привлечь к себе большое внимание, способствовав отправке людей за решётку.

Скажется ли скандал на имидже этих людей? Отношение большинства населения к этим гражданам и так плохое, а станет ещё хуже. Что же до членов секты Навального, то пока они прощают своему лидеру все, от бесконечных отпусков до траты денег на личные цели, простят и это», — отметил Максим Григорьев.