Москва, , 17:30 — REGNUM Даже в случае успешной приватизации украинской земли в пользу иностранных инвесторов лучшее, на что может рассчитывать страна — это освоение земель под сельское хозяйство, которое, однако, оставит огромное число жителей страны без работы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Илья Репин. Два украинских крестьянина. 1880

«Если в конституции Украины написано, что она является социальным государством, то как она может выполнить обязательства, если на 35 млн населения приходится 9,6 млн работающих? Ющенко пришёл, обещал 5 млн рабочих мест, ничего не сделал. Эти (нынешние власти тоже обещают), но не сказали, за счёт чего», — заявил Килинкаров.

«Мы сейчас активно обсуждаем вопрос продажи земли — я вам скажу, что 100 гектаров земли на сегодняшний день с новыми технологиями может обработать 10 человек. Что делать с другими людьми, которые останутся без работы вообще? Ответов на эти вопросы нет», — подчеркнул он.