Киев, , 17:30 — REGNUM

Виталий Кличко Gov.ua

Правительство Украины пытается внедрить в Киеве двоевластие, а по сути прямое президентское правление. Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

«Сегодня правительство утвердило решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отменить представление Кабинета министров. То есть правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было внедрено двоевластие, по сути прямое президентское правление. О намерениях урезать полномочия избранного мэра Офис президента заявлял давно, в частности, особенно ловким был глава Офиса Андрей Богдан», — сказал Кличко.

По его словам, президент Владимир Зеленский лишает киевлян права выбирать городскую власть в столице.

«Такими действиями людей пытаются лишить права выбирать власть. Это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению. Речь идет не о Кличко, а про уничтожение местного самоуправления. Киев — это только первая ласточка… Напомню, в 2003 году Конституционный суд четко определил, что главой КГГА может быть назначен только человек, который избран киевским городским мэром, киевлянами. Аналогичная норма есть и в статье 141 Конституции Украины, что городской мэр должен возглавить исполнительный орган Киевсовта. Сегодня это — КГГА. Действуя таким образом сегодня киевлян хотят лишить права выбирать власть. Ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе власть не назначают», — рассказал Кличко.

Он считает, что против него «развернута широкая компания по дискредитации: брехливые сюжеты на одном общенациональном канале, надуманные производства против меня».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарукзаявил, что кабмин направил в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. Он сообщил, что новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния. При этом он признался, что у него нет кандидата на пост главы КГГА. 30 июля глава Офиса президента Богдан заявил, что мэр Кличко не контролирует КГГА. Он сообщил, что ранее неоднократно предлагал мэру отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем».