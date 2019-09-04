Владивосток, , 17:28 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой включить в список находящегося в его регионе ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, дополнительные 180 тыс. квадратных метров. Речь об этом зашла сегодня, 4 сентября, на заседании президиума государственного совета Российской Федерации, который прошел в рамках Восточного экономического форума.

По словам Лимаренко, на Сахалине по ошибке не учли 180 тыс. квадратных метров жилья, которое стало ветхим и аварийным после произошедшего землетрясения.

Чтобы исправить эту ошибку правительство области обратилось в правительство Российской Федерации и теперь Лимаренко просит Путина поддержать это обращение.

«Чтобы исправить ошибку, мы обратились в правительство Российской Федерации с просьбой включить дополнительные 180 тыс. кв. метров. Владимир Владимирович, просим поддержать наше обращение», — сказал Лимаренко.

Стоит отметить, что сейчас объем ветхого и аварийного жилья в Сахалинской области составляет на 1 января 2017 года 128 тыс. квадратных метров.

Что касается тех 180 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, о котором говорит Лимаренко, то они образовались в 1995 году в результате нефтегорского землетрясения, произошедшего в Охинском районе. Все это жилье по ошибке не учтено в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».