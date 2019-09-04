Анкара вынуждена идти на серьёзные компромиссы по сирийской провинции Идлиб. Это связано с военными неудачами боевиков в августе 2019 года. Предполагалось, что они смогут продолжать сопротивление сирийским правительственным силам как минимум в течение месяца, однако их оборона развалилась за несколько дней. Сирийская Арабская армия укрепила свои позиции в районе Большого Идлиба. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на газету Al-Watan.

Дамаск, , 17:26 — REGNUM Этой газете дал интервью Сафван Аль-Корби, представитель провинции Идлиб в сирийском парламенте. Он подчеркнул решающую роль России в обуздании неконтролируемых амбиций Турции в отношении Идлиба. В связи с успешным продвижением сирийских войск Турция начала паниковать: если она не пойдет на серьёзные компромиссы, то Идлиб вскоре будет полностью захвачен сирийской армией, отметил парламентарий.

Источники, близкие к протурецкому Фронту национального освобождения и к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщают, что якобы Реджеп Эрдоган на недавней встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным пообещал распустить «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие связанные с ней террористические группировки, в том числе, «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ансар аль-Таухид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в течение восьми дней.

В связи с этим с 6 утра 31 августа 2019 года было объявлено одностороннее прекращение огня со стороны Сирийской арабской армии. В случае неспособности Анкары выполнить свои обещания, российская и сирийская армии возобновят боевые действия в направлении городов Маарат Аль-Нуман и Саракиб на международной магистрали Хама-Идлиб.

По прогнозу эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, очередной этап наступления Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ начнется 8 сентября 2019 года.