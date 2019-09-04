Москва, , 17:24 — REGNUM Численность населения на Украине сокращается огромными темпами. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вы вспомните, сколько раз здесь обсуждали о том, что население Украины сократилось! Называют числа в 30 млн, 32 млн, с другой стороны кричат, что вы всё врёте — у нас 42 млн, украинцы все вернутся. А Зеленский сказал, что нас вовсе более 60 млн населения», — заявил Килинкаров.

«Я не понимаю, как о голодоморе говорить язык поворачивается у людей, которые умудрились потерять больше 20 млн населения. И на те 52 млн, о которых сегодня сказали в советское время, приходилось 24,2 млн работающих людей, которые платили налоги. На сегодняшний день в Украине только 9,6 млн людей, которые работают и выплачивают (налоги)», — подчеркнул он.