Рим, , 17:23 — REGNUM Джузеппе Конте, ставший председателем правительства Италии, официально объявил о составе нового кабинета министров.

Выступление премьер-министра транслировало 4 сентября государственное телевидение Италии Rai.

О составе нового правительства Конте объявил после своей встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Правительство сформировано «Движением 5 звезд» и оппозиционной Демократической партией. Кроме того, в состав правительства включены представители левой партии «Свободные и равные».

МИД Италии возглавил лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Министром внутренних дел назначена Лучана Ламорджезе.

Министерство экономики и финансов и военное ведомство поручено представителям Демократической партии Роберто Гуалтьери и Лоренцо Гуэрини соответственно.

Действующим правительством перечисленные Конте министры официально станут после принесения присяги

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