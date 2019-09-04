Рим, 4 сентября 2019, 17:23 — REGNUM Джузеппе Конте, ставший председателем правительства Италии, официально объявил о составе нового кабинета министров.
Выступление премьер-министра транслировало 4 сентября государственное телевидение Италии Rai.
О составе нового правительства Конте объявил после своей встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Правительство сформировано «Движением 5 звезд» и оппозиционной Демократической партией. Кроме того, в состав правительства включены представители левой партии «Свободные и равные».
МИД Италии возглавил лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.
Министром внутренних дел назначена Лучана Ламорджезе.
Министерство экономики и финансов и военное ведомство поручено представителям Демократической партии Роберто Гуалтьери и Лоренцо Гуэрини соответственно.
Действующим правительством перечисленные Конте министры официально станут после принесения присяги
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