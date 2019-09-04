Вильнюс, , 17:19 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 4 сентября, провёл встречу в Брюсселе с председателем Европарламента Давидом Сассоли, на которой обсуждались вопросы стратегической повестки дня Европейского союза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гитанас Науседа представил приоритеты Литвы в области энергетической безопасности, внутреннего рынка, «Восточного партнерства», отношений с Россией и углубления процессов в рамках политики сплочения, отмечает пресс-служба главы Литвы. Науседа поблагодарил Европейский парламент за выделение дополнительных средств на закрытие Игналинской АЭС и подчеркнул, что «Белорусская АЭС признается ядерной угрозой для всей Европы, поэтому вопросы безопасности строящихся по соседству с ЕС атомных электростанций должны решаться на уровне Европейского союза».

«Ситуация с энергетической безопасностью в Литве неизбежно зависит от одного из важнейших проектов развития инфраструктуры ЕС — осуществления синхронизации электросетей к 2025 году. Для успешного достижения этой цели необходима воля лидеров Европейского союза, консолидация всех стран и отражение этой цели в многолетней финансовой программе», — сказал Науседа.

Он также рассказал Сассоли, что Россия готовится «преследовать» судей, прокуроров и всех лиц, которые участвовали в Литве в неправомерном процессе по делу о событиях 13 января 1991 года, в котором заочно осуждены десятки россиян, а отставной военный из Калининграда Юрий Мель уже пять лет находится в литовской тюрьме. Какой защиты Науседа просил у Сассоли неизвестно.