Гонконг, Китай, , 17:16 — REGNUM «После трех месяцев манифестаций, уличного насилия и социальной разобщенности глава правительства Гонконга Кэрри Лам анонсировала в эту среду окончательное снятие с рассмотрения законопроекта об экстрадиции, который породил протесты, — сообщает сегодня, 4 сентября, испанское издание La Vanguardia. — Приняв это решение, политик сделала первый шаг к попытке урегулировать серьезнейший политический кризис из всех, которые знал регион с момента возвращения под власть Китая 22 года назад».

После первых протестов в июне Лам уже заявляла о приостановке рассмотрения законопроекта, однако активисты всегда подозревали, что ее отказ отозвать его окончательно — это ловушка, позволяющая вернуться к закону позднее. По этой причине было решено продолжить уличные выступления. По мере того, как шло время, а ситуация обострялась, количество требований манифестантов увеличилось. Теперь они включают в себя пять пунктов: отказ от законопроекта, освобождение без обвинений всех арестованных активистов, отставка Лам, независимое расследование действий полиции и всеобщие выборы новых лидеров.

В сегодняшней речи, показанной по телевидению, глава Гонконга заявила, что спорный законопроект, позволяющий судить в континентальном Китае человека, арестованного в Гонконге, будет официально снят с рассмотрения, как только местный парламент возобновит свои заседания в октябре. Лам также анонсировала другие меры, такие как независимое исследование истоков проблем общества и личное посещение округов, чтобы выслушать жалобы людей и попытаться найти решение.