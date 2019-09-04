Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Пробыв больше 24 часов возле Багамских островов практически в статичном состоянии, ураган Дориан начал этой ночью перемещаться на северо-восток, опасным образом приближаясь к побережью Флориды, хотя и имея меньшую силу, чем когда он обрушился на маленькую карибскую страну, сообщает испанское издание La Vanguardia. 60% острова Большой Багама были вчера затронуты последствиями урагана, в то время как тысячи местных жителей остаются в ловушке и ждут прибытия служб спасения. По сведениям ООН, по меньшей мере 61 тысяча человек на архипелаге нуждается в продовольственной помощи.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил вчера ответить на нападки критиков, обвиняющих его в том, что он уехал играть в гольф на минувших выходных, когда в Америке отмечался День труда. Перед этим президент отменил официальный визит в Польшу, где должен был участвовать в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Предполагалось, что поездка была отменена, чтобы американский лидер мог сосредоточиться на подготовке к приближению урагана.

Среди участников памятных мероприятий 1 сентября был мэр Лондона, лейборист Садик Хан, который прибег к сарказму, когда ему задали вопрос об отсутствии Трампа. «Что ж, очевидно, он очень занят, занимаясь ураганом на поле для гольфа», — сказал Хан, не упускающий случая осудить «ксенофобскую политику» главы США. В своей ответной реплике Трамп был более прямолинеен.

Президент написал в Twitter, что Хан «некомпетентен» и ему стоило бы «побеспокоиться о нападениях с ножом в Лондоне», где «люди боятся выйти на улицу». Своим критикам внутри страны американский лидер ответил, что посетил только одно из своих полей, и очень ненадолго.