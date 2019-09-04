Киев, 4 сентября 2019, 17:11 — REGNUM
Правительство Украины направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Кличко не контролирует столичный совет. Он сообщил, что ранее неоднократно предлагал мэру отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем». По его словам, за пять лет Кличко потерял контроль над ситуацией в столице.