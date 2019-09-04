Киев, , 17:11 — REGNUM

Правительство Украины направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы обратились с представлением в Офис президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает… Лично я очень уважаю господина Кличко. Он великий чемпион и человек, который очень много сделал для страны», — сказал Гончарук.

По его словам, новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния.

«Окончательное решение будет принимать президент. Но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют коррупционные группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который бы был способен противостоять всем этим группам влияния, то это хорошо отразится на интересах киевлян», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Кличко не контролирует столичный совет. Он сообщил, что ранее неоднократно предлагал мэру отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем». По его словам, за пять лет Кличко потерял контроль над ситуацией в столице.