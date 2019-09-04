Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM На прилавках рынка «Алмаз» в Ростове-на-Дону продаются глобусы, на которых Крым и донская столица изображены в составе Украины. Об этом сообщили горожане, которые приобрели модель земного шара.

Глобус (сс) Kyle Glenn

На глобусе Ростов-на-Дону расположен на территории Украины, которая обозначена жёлтым цветом, полуостров также закрашен жёлтым цветом.

Южная служба новостей сообщает, что в Южном таможенном управлении объяснили, что товары проверяются на безопасность в соответствии с перечнем ограничений.

Примечательно, что глобус изготовлен в Китае.