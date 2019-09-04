Донецк, , 17:05 — REGNUM Парламент Донецкой Народной Республики принял в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за реабилитацию и героизацию нацизма, сообщает 4 сентября агентство РИА Новости.

Новый закон касается в том числе организаций украинских нацистов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других, а также символики нацистских структур.

«Если бы 30 лет назад на Украине это было запрещено и каралось законом, то не прославляли бы сейчас Бандеру. Чтобы в будущем не произошло это у нас в республике, мы ставим запрет», — цитирует агентство заявление депутата Народного совета Валерия Скороходова.

Напомним, с 2014 года на Украине государство занялось прямой героизацией нацизма и их пособников в лице украинских националистов, продолжающейся по сей день.

«Украинская повстанческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действовали в интересах и под прямым руководством нацистской Германии, а после окончания Великой Отечественной войны перешли под покровительство спецслужб Британии и США.

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