Владивосток, , 17:05 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области явалерий Лимаренко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина включить в национнальнуб программу развития Дальнего Востока специальные механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами. Соотвествующую просьбу Лимаеркно озвучил сегодня, 4 сентября, на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

Лимаренко напомнил, что островная Сахалинская область поставляет нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты. Однако никакого особого преимущества от этих благ Сахалинская область не получает.

«К примеру, казалось бы, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине несоразмерно высока», — пояснил Лимаренкло.

Он подчеркнул, что ключевые вопросы требуют системных решений и без федеральной поддержки регионалы не справятся. Именно поэтому Лимаренко считает, что такие механизмы устранения экономической несправедливости должны быть включены в национальную программу развития Дальнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета РФ. Главной темой заседани стала национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, которую президент России поручил разработать в 2018 году.