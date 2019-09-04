Рим, , 16:50 — REGNUM Союз либеральной Демократической партии Италии и популистского «Движения 5 звёзд» является «естественным», заявил в интервью Corriere della Sera в среду, 4 сентября, один из лидеров либералов, бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема.

Этот союз позволит не допустить к власти правые партии, которые становятся все более радикальными и сеют социальную рознь, считает Д'Алема.

Союз либералов и «борцов с элитами» из «Движения 5 звёзд», которые заработали свой высокий рейтинг благодаря критике либералов, союз двух партий, которые перестали называть друг друга врагами лишь накануне формирования совместной коалиции, едва ли может быть назван естественным, уверены, в свою очередь, оппоненты либералов.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющим поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента, в свою очередь, отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.