Владивосток, , 16:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин весьма емко охарактеризовал людей, которые считают, что Дальний Восток России является обузой для государства. Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума.

В ходе разговора глава Якутии Айсен Николаев заявил, что сейчас, конечно, ответ на вопрос о том, нужен ли России Дальний Восток, является вполне очевидным, но еще совсем недавно у дальневосточников не было однозначного ответа на этот вопрос.

«Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — вспомнил Николаев.

Путин весьма жестко отреагировал на это замечание.

«Не знаю, какие придурки так говорят», — сказал российский лидер.

Николаев пояснил, что такие слова звучали 25 лет назад.

В итоге Путин предложил сконцентрироваться на современных реалиях. Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток должен стать местом притяжения граждан России. Собственно, этот вопрос давно стоит на повестке дня, но решить его нужно как можно скорее.