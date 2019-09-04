Москва, , 16:32 — REGNUM Блогер и один из инициаторов несанкционированных митингов и шествий в Москве Алексей Навальный раскритиковал и заподозрил в нецелевом использовании пожертвований беглого олигарха Михаила Ходорковского, который отказался поддержать его проект «Умное голосование» на выборах в Мосгордуму. «Настоящими досадой и разочарованием» назвал Навальный своё отношение к альтернативному списку кандидатов, который опубликовал Ходорковский.

Навальный, в частности, отметил, что сам он якобы помогает «сидящему в камере» Илье Яшину (получил административный арест за призывы к участию в незаконных акциях) распространить обращение с поддержкой кандидата Магомета Яндиева по округу №45 и против проректора ВШЭ Валерии Касамары, которая выдвигается по этому же округу. «И тут ты видишь, как М.Б. Ходорковский оплачивает рекламу своего чудо-сайта, на котором призывает «голосовать по совести» за Касамару и ещё нескольких единороссов. Потому что они что-то там сказали (соврали) против репрессий. Медведев с Путиным тоже это говорят. Яндиева на сайте Ходорковского нет», — возмутился Навальный.

Основатель ФБК Навальный обвинил основателя «Открытой России» Ходорковского в том, что тот «просто прямо вваливает деньги в победу Касамары». Он также намекнул, что экс-глава ЮКОСа мог направить на рекламу своего списка кандидатов пожертвования, собранные «на политзеков». «Я этого знать не хочу», — отметил блогер, которого ранее также подозревали в использовании так называемых «донатов» на собственный отдых.

«На выборах Путина помогать кампании Собчак. На выборах в МГД помогать единороссам. Почему так часто люди, у которых нет совести, любят учить нас что-то делать «по совести»? — задался вопросом Алексей Навальный.

Напомним, что Михаил Ходорковский раскритиковал проект «Умное голосование» Алексея Навального. «Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования — предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», — написал Ходорковский в своём телеграм-канале. Он также предположил, что списки участников «УГ» могут быть использованы ФСБ для вычисления потенциальных активистов протестных акций. Ходорковский представил собственный список, идею которого обозначил как «голосование по совести».

С критикой «Умного голосования» также выступили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман. Поводом для критики стал список кандидатов, которых предложил поддержать Навальный, в частности — большое количество в нём коммунистов. «Голосование за таких людей бессмысленно: мы получим всё ту же партию власти, только слегка покрасневшую. И вовсе не от стыда… Уж поверьте: депутат-сталинист, борющийся с «оранжевой чумой», точно хуже проректора ВШЭ», — написал Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook.