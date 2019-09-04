Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Болгария пропагандирует фашизм и русофобию в угоду Западу

Москва, 4 сентября 2019, 18:00 — REGNUM Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 18:00 (время московское).

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