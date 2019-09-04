Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Свердловской области будет сформирован список рекомендуемых туристических маршрутов для групп с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Перечень маршрутов будет сформирован в министерстве инвестиций и развития Свердловской области. Заявки на маршруты от организаций и учреждений будут приниматься два раза в год. В 2019 году сбор заявок уже начался и продлится до 28 сентября.

Основная цель создания списка — обеспечение безопасности детского туризма в Свердловской области.

Отметим, что утверждать список будет межведомственная комиссия, в которую помимо чиновников регионального правительства войдут сотрудники правоохранительных органов и представители ГУ МЧС России по Свердловской области.