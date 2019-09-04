Париж, , 16:00 — REGNUM Рейтинг одобрения действий президента Франции Эммануэля Макрона остается в целом стабильным (38%), при этом около 55% жителей страны говорят, что глава государства «хорошо защищает интересы Франции за рубежом», сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу института общественного мнения Франции, опубликованному в среду, 4 сентября, 71% жителей страны в возрасте от 17 до 24 лет считают, что Эммануэль Макрон «хорошо защищает интересы Франции за рубежом». В возрасте до 65 лет такой оценки придерживаются около 68% респондентов.

Опрос проводился в режиме онлайн с 29 по 30 августа среди 1 010 человек в возрасте 18 лет и старше по методу квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, рейтинг главы государства в августе 2019 года вырос до 34%.

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