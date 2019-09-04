София, , 15:58 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Болгарии, вице-спикер Национального собрания от Болгарской социалистической партии Кристиан Вигенин назвал «неожиданной, ненужной и агрессивной» позицию МИД страны относительно организуемой посольством России выставки, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой позицией МИД ставит под вопрос — если не сказать, что отрицает — роль России, Советского Союза в победе над нацизмом во Второй мировой войне. В сочетании с тем фактом, что ни правительство, ни МИД не предприняли никаких усилий, чтобы отметить годовщину начала Второй мировой войны, это заставляет нас задуматься, в каком направлении ведётся наша политика и не является ли это оправданием преступлений нацизма», — приводит слова депутата издание «Днес».

Он добавил, что позиция МИД Болгарии также находится в противоречии с другим приоритетом, демонстрируемым все в последние месяцы — нормализацией отношений между Болгарией и Россией. Результатом подобных шагов со стороны официальной Софии может стать усложнение реализации крупных энергетических проектов с участием российской стороны, считает Вигенин.

Тем временем в правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») высказались в поддержку позиции внешнеполитического ведомства.

«Начинается новая сессия болгарского парламента. Надеюсь, что как парламентские группы, так и болгарский президент, который выступит перед Национальным собранием, поддержат позицию нашего МИД», — написал экс-зампредседателя ГЕРБ Цветан Цветанов на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с выставкой, которая должна открыться 9 сентября на площадке культурно-информационного центра посольства России в Софии.

В ведомстве назвали предстоящее мероприятие вмешательством во внутриполитическую жизнь страны, а также назвали «сомнительным историческим тезисом» освобождение Восточной Европы от нацизма Советским Союзом.

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