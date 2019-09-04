Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Замглавы отделения исторического парка «Россия — моя история» (РМИ) в Екатеринбурге Андрей Зуев мог бы стать руководителем городского управления культуры, считает свердловская министр культуры Светлана Учайкина. Об этом сообщает ЕАН.

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«Ну, может быть, может быть», — ответила Учайкина на просьбу прокомментировать кандидатуру Зуева.

Тем не менее определить нового главу должен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, подчеркнула министр. Градоначальнику уже были даны необходимые консультации, добавила Учайкина.

Напомним о том, что Андрей Зуев может возглавить управление культуры Екатеринбурга, написали местные СМИ. Кандидатуру Зуева может поддерживать вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, предполагают журналисты.

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