Ташкент, , 15:56 — REGNUM Подготовку мероприятий на высшем уровне обсудили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и депутаты палаты представителей парламента Японии. Об этом сообщили в узбекистанском внешнеполитическом ведомстве.

4 сентября Ташкент посетили японские депутаты Фумиаки Кобаяши, Ясутака Накасонэ и Таро Хонда. Стороны отметили важную роль тесных межпарламентских связей.

В рамках программы визита делегаты японского парламента планируют провести встречи с узбекистанскими коллегами в Олий Мажлисе (парламенте), а также посетить Навоийской ТЭС и завода АО Navoiyazot.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в МИД Узбекистана состоялась церемония вручения верительных грамот посла Японии Ёшинори Фуджияму. Грамоты принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

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