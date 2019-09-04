Киев, , 16:00 — REGNUM Правительство Украины удовлетворило просьбу офиса президента об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — всё», — написал он.

Гончаренко отметил, что теперь принятое решение поступит президенту Украины Владимиру Зеленскому для принятия окончательного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что отставка Кличко не является для команды Зеленского первоочередной задачей.

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