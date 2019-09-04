Исламабад, , 15:53 — REGNUM Ситуация вокруг индийского штата Джамму и Кашмир угрожает безопасности в регионе. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур на пресс-конференции 4 сентября.

«Действия Индии на данной территории сеют зерно войны», — приводит слова Гафура газета The Express Tribune.

Он назвал Кашмир важной для Пакистана артерией, которую власти этой страны готовы защищать любой ценой. Жителям Кашмира Гафур выразил поддержку от имени пакистанской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа власти Индии объявили об отмене особого статуса для северного штата Джамму и Кашмир. Его предложено разделить на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх.

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