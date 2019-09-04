Исламабад, , 15:54 — REGNUM Власти Пакистана отметят в пятницу, 6 сентября «День обороны», а также «День солидарности с Кашмиром». Об этом 4 сентября сообщает Geo TV.

В этот день объявляется выходной до 15:00, граждане страны будут посещать места памяти мучеников, погибших в боевых столкновениях.

Напомним, Нью-Дели и Исламабад имеют территориальные споры, в частности из-за индийского штата Джамму и Кашмир, в котором большая часть населения исповедует ислам, что является объективной предпосылкой для сепаратистских настроений.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Пакистана: кашмирская проблема — «общее дело всей нации»