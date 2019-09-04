Между сирийским городом Абу-Камаль и иракским городом Аль-Каим на сирийской территории идёт строительство крупной военной базы Ирана. База носит название «Имам Али» в честь почитаемого двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на сообщение американского телеканала Fox News.

Иранские солдаты (cc) Commandernavy

Дамаск, , 15:48 — REGNUM Fox News в своём утверждении опирается на спутниковые снимки израильской компании Image Satellite International. Данная компания подробно освещает конфликт в Сирии, постоянно публикуя снимки позиционных районов сирийских С-300, а также мест ударов израильской авиации.

Строительство нового военного комплекса идёт уже несколько месяцев и в настоящее время находится на продвинутой стадии. Уже созданы площади для размещения защищённых складов.

В этом районе сирийское правительство планирует открыть контрольно-пропускной пункт и использовать его совместно со своими иракскими коллегами. Однако Fox News выражает беспокойство, что данный объект будет широко использоваться проиранскими вооруженными формированиями.

По мнению экспертов, активное использование Ираном этого логистического пункта наверняка вызовет по нему удары израильских ВВС.