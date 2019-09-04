Москва, , 15:47 — REGNUM США в рамках политики «мягкой силы» в отношении России попытаются сместить акцент с выборной тематики на правозащитную, спекулируя на теме задержаний и арестов. Как передаёт ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета России.

Михаил Ходорковский (фрагмент рисунка) (cc) thierry ehrmann

«Зарубежные кураторы начинают смещать акценты и пытаются развернуть поддержанные ими ранее протесты с выборной тематики на так называемую правозащитную. Об этом развороте свидетельствует, в частности, и смена акцентов зарубежных СМИ, подконтрольных Западу социальных сетях», — заявил Климов.

Дают о себе дать откровенные пособники американской политики сдерживания Российской Федерации, отметил он. С эти связана развернувшаяся 2 сентября массированная рекламная кампания документального фильма «Гражданин Х», представляющего собой монолог Михаила Ходорковского об истории России с 1990-х годов по настоящее время.

«Действующий из-за границы гражданин Ходорковский в августе, примерно три недели назад, заявил о создании так называемой рабочей группы по поддержке гражданского общества в России, которая — это цитата Ходорковского — намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса», — отметил Климов.