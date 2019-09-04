Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Ленинградская область готова к Единому дню голосования. Об этом заявил 4 сентября председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Осуществленная подготовка — на одном из самых максимальных уровней, которые мы делали или которые я на своем веку видел», — сказал Лебединский.

8 сентября в Ленобласти состоятся выборы в 177 муниципальных образованиях: в 116 сельских поселениях, 60 городских поселениях и в Сосновоборском городском округе. Граждане должны будут выбрать 2 тыс. 62 муниципальных депутата.

Как пояснил Михаил Лебединский, всего в регионе выдвинулось 4 тыс. 808 человек, а в итоге зарегистрировано было 4 тыс. 301 кандидат. Из них 998 человек — самовыдвиженцы, 2 тыс. 7 идут от «Единой России», 608 — от КПРФ, 364 — от ЛДПР, 298 — от «Справедливой России», 11 — от «Родины», 6 — от «Коммунистов России», 5 — от Партии роста, 6 — от Партии социальной защиты, 4 — от Партии пенсионеров за социальную справедливость.

«Было зарегистрировано почти 92% кандидатов. Цифра меняется, потому что адаптация происходит по сегодняшний день», — сказал Лебединский.

Он добавил, что из 394 отвергнутых кандидатов 87 вообще не представили дополнительные документы для регистрации. Таким образом, «честный» показатель отказов выходит даже ниже 8%.

В 2014 году регистрации не смогли добиться более 600 выдвиженцев, что равнялось почти 14% кандидатов. В 2009 году этот показатель оказался на уровне 11%.

Михаил Лебединский также описал качественный состав кандидатов. Из них 37,7% составили женщины, 62,3% — мужчины. Почти 23% подавших документы младше 35 лет. В возрастной группе 30−39 лет — более 28% выдвиженцев, в группе 40−49 лет — более 25%, в группе 50−59 лет — около 24%, старше 60 лет — примерно 14%.

Из всех претендентов на места в муниципальных советах 63,17% человек имеют высшее образование, 22,75% — средне-профессиональное, 14,8% — среднее.

Кроме того, 47% из них — служащие, только 9,38% — рабочие. Пенсионеры составили 6,15% от выдвиженцев, 5,26% являются частными предпринимателями. Остальные — домохозяйки, студенты и лица «свободных творческих профессий».

Лебединский также отметил, что более 1000 человек являются действующими депутатами, которые пытаются переизбраться.

Добавим, в Ленобласти сформированы 931 участковая избирательная комиссия, где трудятся почти 9 тыс. человек, включая сотрудников ТИКов и ИКМО.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть завершила подготовку к муниципальным выборам