Исламабад, , 15:44 — REGNUM Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов прибыли в Пакистан для переговоров с политическим руководством страны, об этом 4 сентября сообщает Geo TV.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе, в том числе обострение индо-пакистанского конфликта, вызванного ситуацией в индийском Кашмире.

Дипломаты проведут переговоры со своим коллегой — министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, а также с премьер-министром страны Имран Ханом.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после того, как официальный Нью-Дели принял решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.

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